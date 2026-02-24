Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf - Einbruch in Schrotthandel - Polizei bittet um Hinweise

Georgsdorf (ots)

In der Nacht zu Montag, 23. Februar 2026, ist es in der Straße Neues Land zu einem Einbruch in einen Schrotthandel gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten vier bislang unbekannte Täter gegen 01:37 Uhr einen Metallzaun des Firmengeländes auf und verschafften sich so Zutritt. Im weiteren Verlauf entwendeten sie diverse Gegenstände im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Gegen 01:56 Uhr konnten vier männliche Personen im Bereich des Tatortes festgestellt werden.

Im Zusammenhang mit der Tat wurden gegen 01:37 Uhr auf der Straße Neues Land ein weißer VW Caddy sowie eine schwarze Limousine beobachtet. Ob diese Fahrzeuge mit dem Geschehen in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943-92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell