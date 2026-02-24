PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Zusammenstoß zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgänger - zwei Verletzte

Nordhorn (ots)

Am Montag, 23. Februar 2026, kam es gegen 19:50 Uhr auf dem Rad- und Fußweg entlang des Nordhorn-Almelo-Kanals zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Fußgänger.

Ein 37-jähriger Mann war zu Fuß auf der rechten Seite des kombinierten Rad- und Gehweges in Richtung Bentheimer Straße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 32-jähriger Mann mit einem Pedelec in gleicher Richtung. Auf Höhe von Kaufland Nordhorn übersah der Pedelec-Fahrer den vor ihm gehenden Fußgänger aus bislang ungeklärter Ursache. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Beteiligten wurden verletzt. Der 32-Jährige zog sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Überwachung stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 37-jährige Fußgänger wurde ebenfalls verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

