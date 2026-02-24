Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Kaufland-Parkplatz - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstag, 21.Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 10:40 Uhr und 11:20 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes an der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen ordnungsgemäß abgestellten grauen VW Polo. Dabei entstand ein Schaden am vorderen linken Kotflügel des Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell