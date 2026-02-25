Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Einbruch in Lagerhalle - Werkzeuge entwendet

Börger (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 22. Februar 2026, zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr, ist es in der Straße Nordkamp zu einem Einbruch in eine Lagerhalle gekommen.

Bislang unbekannte Täter öffneten ein Tor und verschafften sich so unbefugt Zugang zu der Halle. Aus dem Gebäude wurden mehrere Geräte der Marke Makita entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich unter anderem um ein Ladegerät, mehrere Akkus, eine Fettpresse, eine Handflex, ein Radio sowie einen Akkuschrauber.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

