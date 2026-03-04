PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg am Rhein: Verkehrsunfall mit Bus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am Freitag, den 27.02.2026, gegen 12:50 Uhr in der Friedhofstraße in Neuenburg.

Ein 44 Jahre alter Busfahrer soll mit seinem Bus mit eingeschalteter Warnblinkanlage am rechten Straßenrand gewartet haben, um Schulkinder ein- und aussteigen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt sei ein 47-jähriger Autofahrer am wartenden Bus in Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren. Als der Pkw auf Höhe des Busses gewesen sein soll, fuhr dieser vom Straßenrand an und streifte das vorbeifahrende Auto.

Die Unfallbeteiligten blieben durch den Verkehrsunfall unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 18.000, - EUR.

Aufgrund der inhaltlich abweichenden Aussagen der beiden Unfallbeteiligten, sucht das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631/1788-0) nun Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können.

fz (RM)/ ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788 - 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

