Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Unbekannter überfällt Schüler - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 03.03.2026, versuchte ein Unbekannter einen gegen 13:50 Uhr im Anton-Danner-Park in Bad Krozingen einen 8 Jahre alten Schüler auszurauben.

Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Tretroller auf dem Nachhauseweg von der Schule als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser forderte Bargeld und drohte dem Schüler mit körperlicher Gewalt. Als der 8-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, habe der Täter die Herausgabe weiterer Wertgegenstände sowie das Schloss des Tretrollers gefordert. Als der Geschädigte sich erneut weigerte, schlug der unbekannte Täter seinem Opfer mehrmals ins Gesicht und beleidigte es. Der 8-Jährige flüchtete und wurde von dem Unbekannten noch bis zur Kreuzung Schauinslandstraße/ Staufener Straße verfolgt, wo er aber von seinem Opfer abließ. Der Junge schilderte den Vorfall wenig später seinen Eltern, die anschließend die Polizei verständigten.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

   - etwa 12-13 Jahre alt,
   - sportliche Statur,
   - hatte dunkle, braune Haare mit kurzen Seiten und nach hinten 
     gegeltem Deckhaar,
   - trug einen roten Pullover, eine schwarze Jacke,
   - fuhr ein schwarzes Fahrrad,
   - sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) ermittelt nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und sucht Zeugen, welche Hinweise zu den gesuchten Personen geben können.

Bereits in der Vergangenheit kam es im Innenstadt Bad Krozingen zu Vorfällen mit Kindern und Jugendlichen, bei welchen durch diese Passanten angepöbelt und attackiert wurden. Es werden daher auch über den aktuellen Vorfall hinaus Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise geben können. Die Polizei reagiert mit verstärkten Kontrollen in diesem Bereich. Hinweise nimmt diesbezüglich auch der Polizeiposten Bad Krozingen unter der Telefonnummer 07633 93824-0 entgegen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

