POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Diebstahl eines Mofas
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 03.03.2026, zwischen 17:15 Uhr und 19:30 Uhr wurde am Bahnhof in Tiengen ein schwarzes Mofa der Marke Peugeot entwendet. Das Zweirad war noch mit einem alten grünen Versicherungskennzeichen versehen. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.
