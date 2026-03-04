PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Randalierer im Rathaus verletzt Sicherheitsmitarbeiter und Polizeibeamte

Freiburg (ots)

Wegen eines renitenten Mannes wurde die Polizei am Mittwochmorgen, 04.03.2026, gegen 8:20 Uhr in die Empfangshalle des Freiburger Rathauses im Stühlinger gerufen.

Der 44 Jahre alte Mann sollte aus dem Gebäude verwiesen werden, da gegen ihn ein Hausverbot bestand. Grund hierfür sei gewesen, dass der 44-Jährige in den Tagen zuvor bereits mehrfach im Rathaus erschienen und durch sein aggressives Verhalten aufgefallen war.

Als der Störer hinausgeführt werden sollte, griff er zunächst unvermittelt einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an und verletzte diesen. Auch zwei Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen beim Versuch den 44-Jährigen zu Boden zu bringen.

Nachdem es mit Hilfe von mehreren Streifenwagenbesatzungen gelang, den Mann vorläufig festzunehmen, wurde er für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier Freiburg-Nord gebracht. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs eingeleitet.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 14:41

    POL-FR: Breisach: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

    Freiburg (ots) - Bötzingen: Am Dienstag, 03.03.2026 um 13:00 Uhr kam es in Bötzingen auf der L115, Fahrtrichtung Bötzingen, kurz vor dem dortigen Kreisverkehr zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen fuhr der Unfallverursacher vermutlich aus Unachtsamkeit von hinten auf den verkehrsbedingt haltenden Geschädigten auf. Durch den Aufprall wurde der Wagen des Geschädigten nach ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 14:40

    POL-FR: Schopfheim: Lkw auf Baustelle umgekippt - Fahrer leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 04.03.2026, gegen 11.10 Uhr, kippte auf einer Baustelle auf der Hohe Flum ein Lastkraftwagen um. Beim Abladen von Erdaushub gab der unbefestigte Boden unter dem Lkw nach und in der Folge kippte der Lkw auf die Fahrerseite um. Der 24-jährige Fahrer konnte sich selber aus dem Lkw befreien. Mit leichten Verletzungen wurde er vom ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 14:37

    POL-FR: Weil am Rhein: Kind wird unter Pkw gezogen - 11-Jähriger schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 18.20 Uhr, wurde in einer Tiefgaragenabfahrt ein 11-jähriger Junge unter einen Pkw gezogen. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Egerstraße und bog nach rechts in eine Tiefgaragenabfahrt ab. Zur gleichen Zeit hielt sich wohl mittig der Tiefgaragenabfahrt ein 11-jähriger Junge auf und soll sich gebückt haben, da er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren