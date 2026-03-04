Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Randalierer im Rathaus verletzt Sicherheitsmitarbeiter und Polizeibeamte

Wegen eines renitenten Mannes wurde die Polizei am Mittwochmorgen, 04.03.2026, gegen 8:20 Uhr in die Empfangshalle des Freiburger Rathauses im Stühlinger gerufen.

Der 44 Jahre alte Mann sollte aus dem Gebäude verwiesen werden, da gegen ihn ein Hausverbot bestand. Grund hierfür sei gewesen, dass der 44-Jährige in den Tagen zuvor bereits mehrfach im Rathaus erschienen und durch sein aggressives Verhalten aufgefallen war.

Als der Störer hinausgeführt werden sollte, griff er zunächst unvermittelt einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an und verletzte diesen. Auch zwei Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen beim Versuch den 44-Jährigen zu Boden zu bringen.

Nachdem es mit Hilfe von mehreren Streifenwagenbesatzungen gelang, den Mann vorläufig festzunehmen, wurde er für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier Freiburg-Nord gebracht. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs eingeleitet.

