Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Freiburg (ots)

Bötzingen: Am Dienstag, 03.03.2026 um 13:00 Uhr kam es in Bötzingen auf der L115, Fahrtrichtung Bötzingen, kurz vor dem dortigen Kreisverkehr zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen fuhr der Unfallverursacher vermutlich aus Unachtsamkeit von hinten auf den verkehrsbedingt haltenden Geschädigten auf. Durch den Aufprall wurde der Wagen des Geschädigten nach vorne geschoben, wobei er hierdurch auf einen ebenfalls vor ihm haltenden zweiten Geschädigten auffuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner der Insassen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

