Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Unbekannte brechen in Rathaus und Zahnarztpraxis ein - Zeugenaufruf"; hier: Einbruchserie aufgeklärt

Freiburg (ots)

Nachdem es Mitte März 2025 zu mehreren Einbrüchen unter anderem in behördliche Liegenschaften der Gemeinde Kirchzarten, darunter dem Rathaus sowie dem Kinder- und Jugendbüro, einer Arztpraxis und eine Apotheke in Kirchzarten gekommen war, ist es dem Polizeiposten Kirchzarten nach intensiver Ermittlungsarbeit gelungen, zwei Tatverdächtige zu ermitteln.

Die beiden Männer im Alter von 26 und 41 Jahren stehen im Verdacht, mindestens sechs Einbrüche in Kirchzarten verübt zu haben.

Bei den Tatausführungen verursachten die beiden Tatverdächtigen einen Sachschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro. Der tatsächliche Wert des erlangten Diebesgutes belief sich hingegen auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag.

ak

------------------------

Erstmeldung vom 18.03.2025:

Unbekannte sind in der Nacht vom 11. auf den 12. März 2025 in das Rathaus Kirchzarten eingebrochen. Betroffen waren im Hauptgebäude mehrere Büros auf unterschiedlichen Etagen. Darüber hinaus verschafften sich die Täter auch gewaltsam Zutritt zum nahegelegenen Kinder- und Jugendbüro. Es entstand erheblicher Sachschaden, die Höhe des Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

In derselben Nacht brachen Unbekannte in eine Zahnarztpraxis in der Schwarzwaldstraße ein. Mehrere Büros wurden durchwühlt. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Außerdem kam es zu Einbruchversuchen in Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in der Bahnhofstraße und in eine Apotheke in der Hauptstraße. In diesen Fällen gelang es den Tätern jedoch nicht, die Objekte zu betreten.

Unter anderem aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe zueinander ist nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Der Polizeiposten Kirchzarten hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07661 97919-0 zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (0761/882-4421) rund um die Uhr entgegen.

oec

