HZA-KR: Gemeinsam gegen organisierte Schwarzarbeit: Landtagsabgeordnete besuchen Hauptzollamt Krefeld

Die Krefelder Landtagsabgeordneten Britta Oellers und Marc Blondin haben gemeinsam das Hauptzollamt Krefeld besucht. Im Mittelpunkt des Besuchs standen die Aufgaben des Zolls insgesamt, die Arbeit des Hauptzollamtes Krefeld sowie insbesondere Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Bezirk des Hauptzollamts im Bereich der Schwarzarbeit.

Zu Beginn des Besuchs stellte der Leiter des Hauptzollamtes Krefeld, Dr. Heinz Michael Horst, die vielfältigen Aufgaben des Zolls vor. Neben der Sicherung der Staatseinnahmen und der Überwachung des Warenverkehrs nimmt der Zoll eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung sozialrechtlicher Vorschriften und der Bekämpfung illegaler Beschäftigung ein.

Im Anschluss erhielten die Abgeordneten einen Überblick über die Zuständigkeiten und Strukturen des Hauptzollamtes Krefeld. Dabei wurde deutlich, dass die Dienststelle mit ihrem regionalen Zuständigkeitsbereich u.a. einen wichtigen Beitrag zur Aufdeckung und Verfolgung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung leistet.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Darstellung der Maßnahmen zur Bekämpfung organisierter Kriminalität im Bereich der Schwarzarbeit. Zolloberamtsrat Jürgen Blomke und Zollamtmann Stefan Thoeren erläuterten, wie komplexe Ermittlungsverfahren geführt werden, bei denen häufig bandenmäßige Strukturen, Scheinfirmen und internationale Verflechtungen festgestellt werden. Die enge Zusammenarbeit mit anderen Strafverfolgungsbehörden sowie der gezielte Einsatz spezialisierter Ermittlungseinheiten wurden dabei hervorgehoben.

Die Abgeordneten zeigten großes Interesse an den dargestellten Arbeitsweisen und tauschten sich mit den Beschäftigten des Hauptzollamtes über aktuelle Herausforderungen aus. Der Besuch bot Gelegenheit, die Bedeutung einer leistungsfähigen Zollverwaltung für die Bekämpfung von Schwarzarbeit, den Schutz fairer Wettbewerbsbedingungen und die Sicherung sozialer Standards zu unterstreichen.

Dr. Horst dankte den Abgeordneten für ihr Interesse und den konstruktiven Austausch und betonte die Wichtigkeit politischer Unterstützung für die Arbeit des Zolls vor allem auch bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität.

