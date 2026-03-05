Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Mehrere Personen beschädigen Wahlplakate - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mehrere Wahlplakate anlässlich der bevorstehenden Landtagswahl wurden durch eine Personengruppe am Dienstagabend, 03.03.2026, gegen 22:30 Uhr in der Krozinger Straße beschädigt.

Ein Zeuge meldete der Polizei eine aus mindestens vier bis fünf Personen bestehende Gruppe, welche Wahlplakate von Straßenlaternen im Bereich der Hausnummer 5 herabgerissen und vor einer dort befindlichen Tiefgarage in Brand gesteckt hätten. Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten die Personen in westliche Richtung. Ein mutmaßlicher 30-jähriger Tatverdächtiger konnte am Tatort vorläufig festgenommen werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den übrigen Geflüchteten verlief erfolglos.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Der Polizeiposten Freiburg-Weingarten (Tel.: 0761 401428-0) ermittelt nun gegen den 30-Jährigen sowie die übrigen bislang Unbekannten wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt der Polizeiposten und rund um die Uhr das Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761 882-4421 entgegen.

ak

