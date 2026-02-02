Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt - Beifahrer beleidigt Polizisten

Herdorf (ots)

Der aufmerksame Fahrer eines Winterdienstfahrzeugs meldete hiesiger Dienststelle am 31.01.2026 gegen 02:20 Uhr einen unsicher geführten PKW Seat. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug im Bereich der Straße "Glockenfeld" anhalten und kontrollieren. Dabei wurde mittels eines Atemalkoholtests mit rund 1,8 Promille eine nicht unerhebliche Alkoholisierung bei der 43-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt. Der Führerschein der Beschuldigten wurde beschlagnahmt; im eingeleiteten Strafverfahren wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 38-jährige Beifahrer mehrfach die einschreitenden Polizeibeamten, sodass gegen diesen ebenfalls eine Strafanzeige erstattet wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell