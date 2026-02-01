PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Asbach (ots)

Asbach- In der Zeit von Samstag dem 31.01.2026 ca. 16 Uhr bis zum Sonntag, 01.02.206, ca. 13 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Heckscheibe des PKW beschädigt. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im vorgenannten Tatzeitraum der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 17:14

    POL-PDNR: Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten 25-Jährigen

    Altenkirchen (ots) - Am 01.02.2026 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen der Streifentätigkeit einen 25-Jährigen im Stadtgebiet Altenkirchen feststellen, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Die Person konnte festgenommen und im weiteren Verlauf einer JVA zugeführt werden. Bei der Durchsuchung der Person konnte weiterhin eine Kleinstmenge harter Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen den ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 17:09

    POL-PDNR: Einbruch in Praxis in Puderbach

    Puderbach (ots) - In der Zeit von Donnerstag dem 29.01.2026 ca. 18 Uhr bis Sonntag dem 01.02.2026 ca. 15 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Die bislang unbekannte Täterschaft verschafften sich über ein Küchenfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und dursuchten diese deliktstypisch. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen werden gebeten ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 16:03

    POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied vom Wochenende 30.01. - 01.02.2026

    Neuwied (ots) - Am frühen Morgen des 31.01.2026 ereigneten sich kurz nacheinander gleich drei Verkehrsunfälle mit Wildschweinen. Auf der B42 bei Leutesdorf bzw. der L258 zwischen Torney und Anhausen kreuzten die Tiere jeweils die Fahrbahnen. Die Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß nicht verhindern. In allen Fällen wurden die Fahrzeuge erheblich beschädigt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren