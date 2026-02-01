POL-PDNR: Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten 25-Jährigen

Puderbach (ots) - In der Zeit von Donnerstag dem 29.01.2026 ca. 18 Uhr bis Sonntag dem 01.02.2026 ca. 15 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Die bislang unbekannte Täterschaft verschafften sich über ein Küchenfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und dursuchten diese deliktstypisch. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen werden gebeten ...

