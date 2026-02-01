Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl durch unbekannte Täter in Kleinmaischeid - Polizei erbittet Hinweise zu weißem Transporter mit Gelsenkirchener Kennzeichen

Kleinmaischeid (ots)

Am 30.01.2026 kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Diebstahl in der Aloys-Bart-Straße in Kleinmaischeid. Hierbei gelangten 2 unbekannte Männer unter einem Vorwand ins Haus des Geschädigten und entwendeten Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss verließen sie das Haus und entfernten sich mit einem weißen Transporter mit Gelsenkirchener (GE) Kennzeichen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu den Personen und dem weißen Transporter der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

