POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Rengsdorf (ots) - Am 29.01.2026 kam es in dem Zeitraum von 18:35 - 19:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers in Rengsdorf. Der beschädigte PKW parkte ordnungsgemäß auf einem eingezeichneten Parkplatz in der Westerwaldstraße. Beim Ausparken eines weiteren Fahrzeugs beschädigte dieses das parkende Fahrzeug. Derzeit legen keine Hinweise auf den möglichen Verursacher vor. ...

