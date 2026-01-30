PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallfluch in der Westerwaldstraße in Rengsdorf

Rengsdorf (ots)

Am 29.01.2026 kam es in dem Zeitraum von 18:35 - 19:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers in Rengsdorf. Der beschädigte PKW parkte ordnungsgemäß auf einem eingezeichneten Parkplatz in der Westerwaldstraße. Beim Ausparken eines weiteren Fahrzeugs beschädigte dieses das parkende Fahrzeug. Derzeit legen keine Hinweise auf den möglichen Verursacher vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

