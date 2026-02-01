PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied vom Wochenende 30.01. - 01.02.2026

Neuwied (ots)

Am frühen Morgen des 31.01.2026 ereigneten sich kurz nacheinander gleich drei Verkehrsunfälle mit Wildschweinen. Auf der B42 bei Leutesdorf bzw. der L258 zwischen Torney und Anhausen kreuzten die Tiere jeweils die Fahrbahnen. Die Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß nicht verhindern. In allen Fällen wurden die Fahrzeuge erheblich beschädigt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor den Gefahren durch Wildwechsel in der Dämmerungs- und Nachtzeit insbesondere auf Landstraßen durch Waldgebiete. Nach einem Zusammenstoß ist die Unfallstelle abzusichern und die Polizei bzw. der zuständige Jagdpächter zu informieren.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei Neuwied eine männliche Person in augenscheinlich hilfloser Lage in der Nähe des Bahnhofs Neuwied gemeldet. Der Mann läge in unnatürlicher Körperhaltung und ohne Regung auf dem Gehweg. Durch die Beamten konnte der Mann aufgeweckt werden. Es wurde ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Test zeigte einen Wert oberhalb der zwei Promille. Da der 50-jährige sich darüber hinaus in guter Verfassung befand, wurde er durch die Beamten nach Hause begleitet.

Am Morgen des 01.02.2026 wurde ein 59-jähriger Fahrzeugführer, welcher mit seinem PKW die Berggärtenstraße in Neuwied befuhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Während der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,40 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Neuwied
Telefon: 02631-878-0
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
  • 31.01.2026 – 21:24

    POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Melsbach (ots) - Am 31.01.2026 im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr kam es im Kantweg in 56581 Melsbach zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Einer oder mehrere Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu Fahrzeugen und dessen Insassen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 20:29

    POL-PDNR: Fahren unter Alkoholeinfluss

    Kurtscheid (ots) - Am 31.01.2026 gegen 20:00 Uhr bemerkte eine Funkstreife der Polizei Straßenhaus in der Ortslage Kurtscheid einen auffällig geführten PKW. Dieser fuhr ohne Licht und teilweise auf dem Bürgersteig. Bei der durchgeführten Kontrolle konnte der Einfluss von Alkohol beim Fahrer nachgewiesen werden. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. ...

    mehr
