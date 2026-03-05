Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, B31, Parkplatz Schattenloch: Dieselkraftstoff aus Lkw entwendet

Freiburg (ots)

In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 21:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 07:20 Uhr machte sich eine bislang unbekannte Täterschaft an einer abgeparkten Sattelzugmaschine am Parkplatz Schattenloch am Tankbehälter zu schaffen. Hierbei wurde durch unbekannte Art und Weise der mutmaßlich verschlossene Tankbehälter geöffnet und ca. 500 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Personen, welche zur unbekannten Täterschaft Hinweise geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

/and

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell