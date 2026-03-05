PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Schützenstraße: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 03.03.2026, gegen 16:20 Uhr wurde durch Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt im Rahmen der Streife eine 35-jährige Frau festgestellt, welche mit einem E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Der Dame wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Auch E-Scooter unterliegen dem Pflichtversicherungsgesetz. Zur Nutzung eines solchen ist zwingender Versicherungsschutz notwendig.

/and

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren