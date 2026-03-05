POL-FR: Titisee-Neustadt, Schützenstraße: E-Scooter ohne Versicherungsschutz
Freiburg (ots)
Am Dienstagnachmittag, 03.03.2026, gegen 16:20 Uhr wurde durch Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt im Rahmen der Streife eine 35-jährige Frau festgestellt, welche mit einem E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Der Dame wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Auch E-Scooter unterliegen dem Pflichtversicherungsgesetz. Zur Nutzung eines solchen ist zwingender Versicherungsschutz notwendig.
