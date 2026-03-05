PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl von Enduro Maschine - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 19.20 Uhr, wurde von einer unbekannten Täterschaft eine mehrfach gesicherte Enduro Maschine der Marke HUSQVARNA FE 350 entwendet.

Das weiß/schwarze Motorrad mit blauen Akzenten stand in einer Tiefgarage in der Gustave-Fecht-Straße. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben und Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

