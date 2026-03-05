Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Opel Corsa angefahren und stark beschädigt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.03.2026, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 12:30 Uhr wurde ein in der Schmelze in St. Blasien ordnungsgemäß geparkter Opel Corsa durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte mindestens 4.000 Euro betragen. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher, möglicherweise ein Transporter mit blauer Plane, geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

