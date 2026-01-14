Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Widerstand und Beleidigung nach Polizeieinsatz im Zug

Mainz (ots)

Am 13. Januar 2026 meldete ein Triebfahrzeugführer gegen 12:30 Uhr der Bundespolizei einen nicht ansprechbaren Mann, der in einem Zug im Hauptbahnhof Mainz säße. Der Mann zeigte auch keine Reaktion auf die Ansprache der Streifenbeamten. Erst durch Wachrütteln an der Schulter konnte er geweckt werden, auf die Frage nach seinem Gesundheitszustand reagierte er jedoch nicht, sondern beschwerte sich über das Wecken. Die Bundespolizisten erklärten ihm, dass der Zug in die Abstellung gefahren werde und er diesen verlassen müsse. Da der 35-jährige Algerier keine Anstalten machte, den Zug zu verlassen, wurde ihm die zwangsweise Durchsetzung der Maßnahme angedroht. Zunächst begab er sich freiwillig in Richtung der Tür, blockierte diese aber anschließend, sodass er von den Beamten aus dem Zug geführt werden musste. Im weiteren Verlauf zeigte der Mann aggressives Verhalten, weshalb ihm ein Platzverweis für den gesamten Bahnhof Mainz ausgesprochen wurde. Währenddessen beleidigte er eine eingesetzte Polizistin auf sexueller Grundlage und weigerte sich weiterhin den Bahnhof zu verlassen. Der 35-Jährige wurde daraufhin zwangsweise aus dem Bahnhofsbereich gebracht. Hierbei schlug er gegen die Hand eines Polizisten und hielt sich am Treppengeländer fest, um die Maßnahme zu verhindern, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Die im Bundespolizeirevier Mainz freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,07 Promille. Zudem verlief der Drogenschnelltest positiv auf Kokain. Gegen den Algerier wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

