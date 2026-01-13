Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Streit unter Lebensgefährten eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Am 12. Januar 2026 gegen 13:15 Uhr kam es im Hauptbahnhof Kaiserslautern zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Bundespolizei wurde verständigt und traf vor Ort auf drei beteiligte Männer. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 28-jähriger Afghane und sein 38-jähriger deutscher Lebensgefährte in einen Streit. Ein 32-jähriger Afghane versuchte die beiden zu trennen. Im weiteren Verlauf nahm der 38-Jährige dem 28-Jährigen die Mütze weg, woraufhin es zu wechselseitigen Schlägen zwischen den beiden kam. In der Folge brachte der 28-Jährige seinen Lebensgefährten zu Boden, der 32-Jährige trat daraufhin mehrfach auf ihn ein. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden freiwillige Atemalkoholkontrollen durchgeführt. Diese ergaben bei dem 28-jährigen Afghanen einen Wert von 1,43 Promille und bei dem 38-jährigen Deutschen einen Wert von 0,73 Promille. Während des Einsatzes beleidigte der Deutsche zudem die eingesetzten Polizeibeamten. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 28-Jährigen drei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Körperverletzung und Bedrohung vorlagen. Gegen die beteiligten Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

