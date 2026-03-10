Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus PKW, Widerstand

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus PKW

Unbekannte Täter haben am Sonntag, zwischen 12:50 Uhr und 13:00 Uhr im Heldenmühlenweg die Beifahrerscheibe eines geparkten VW Polo eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe und Bezahlkarten entwendet. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen, insbesondere im Bereich des Friedhofparkplatzes, gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 bei der Polizei zu melden.

Crailsheim: Widerstand

Ein 17-Jähriger sollte am Montag, gegen 21:55 Uhr von einer Polizeistreife in der Grabenstraße kontrolliert werden. Zunächst beleidigte der 17-Jährige die Polizisten und wollte sich dann entfernen. Als er festgehalten wurde, wehrte sich der 17-Jährige, in dem er sich wiederholt sperrte und sich loszureißen versuchte. Zudem trat er gegen das Dienstfahrzeug. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Zuge der Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

