Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Diebstahl aus Pkw und Bedrohung

Aalen (ots)

Rosengarten/Westheim: Einbruch in Vereinsheim

Am Dienstag gegen 5:40 Uhr wurde festgestellt, dass in der Flurstraße ein bislang unbekannter Dieb über ein Fenster in ein Vereinsheim eingebrochen war und dort mehrere hundert Euro entwendet hatte. Personen, welche Hinweise zu diesem Einbruch haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Satteldorf/Gröningen: Diebstahl aus Pkw

In der Bodestraße wurde am Dienstag gegen 0:45 Uhr aus einem unverschlossenen Pkw, welcher in einer Hofeinfahrt geparkt war, ein Geldbeutel mit ausweisenden Dokumenten entwendet. Im Geldbeutel befand sich zudem Bargeld.

Zwischen Montag 17:30 Uhr und Dienstag 6:40 Uhr wurde in der Straße "Unterer Kochbuck" aus einem unverschlossenen Pkw ein Geldbeutel mit ausweisenden Dokumenten und Bargeld entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu den Vorfällen zu melden.

Schwäbisch Hall: Bedrohung

Am Montagabend wurde die Polizei gegen 23:55 Uhr darüber informiert, dass in der Stuttgarter Straße im Rahmen eines Streites zwischen mehreren Personen, ein 41-jähriger Mann damit gedroht haben soll, eine mitgebrachte Flasche mit unbekannter Flüssigkeit zu entzünden. Bei Eintreffen der Polizei konnte der 41-Jährige angetroffen werden. Die Flasche mit der unbekannten Flüssigkeit, an die offenbar mehrere Böller geklebt wurden, konnte sichergestellt werden und wird nun durch Experten des Landeskriminalamtes weiter untersucht. Es kam zu keinem Schadenseintritt. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls, die bisher noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 400555 mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell