POL-FL: Flensburg: Polizei sucht Beteiligten und Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Flensburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 04.03.2026, gegen 06:50 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Ziegeleistraße / Swinemünder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der PKW entfernte sich vom Unfallort.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 58-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Radweg der Ziegeleistraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Swinemünder Straße soll ein in gleiche Richtung fahrender Pkw nach rechts in die Swinemünder Straße abgebogen sein, ohne die Radfahrerin passieren zu lassen. Die Frau musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und kam dabei zu Fall.

Es ist unklar, ob der Autofahrer den Unfall überhaupt bemerkt hat. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer kümmerte sich im Anschluss um die Frau, ist bislang jedoch unbekannt.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. PR Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht neben dem Unfallbeteiligen und dem Ersthelfer weitere Zeugen, die etwas zum Unfallhergang oder dem PKW sagen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei telefonisch unter 0461-484 0 oder per E-Mail unter ved.flensburg.1pr@polizei.landsh.de zu melden.

