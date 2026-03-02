Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Mehrere Diebstähle aus PKW und zwei Fahrzeugdiebstähle - Zeugen gesucht

Sylt (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Westerland in der Nacht von Freitag auf Samstag zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Betroffen waren Autos auf dem Parkplatz Schützenstraße/Gaadt, sowie in der Bötticherstraße, in der Elisabethstraße und im Hebbelweg. Bei drei Taten erlangten die Täter Bargeld, Fahrzeugpapiere und Kleidungsstücke, in drei Fällen blieb die Tat im Versuchsstadium. Alle Wagen waren unverschlossen. Schon eine Woche zuvor, in der Nacht vom 22. auf den 23.02.2026, war es zu Einbrüchen und Diebstählen aus offenen Fahrzeugen im südlichen Stadtgebiet von Westerland und in Morsum gekommen.

In zwei Fällen waren PKW komplett entwendet und nach kurzer Zeit wieder aufgefunden worden. Eine Mercedes A-Klasse wurde aus dem Jap-Peter-Hansen-Wai entwendet und später stark beschädigt in dem Weg Hiirlön wieder aufgefunden. Im Nösistig wurde ein Land Rover gestohlen, welcher wiederum in der Theodor-Heuss-Straße aufgefunden werden konnte. Auch diese beiden Fahrzeuge waren nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen.

Die Kriminalpolizei Sylt hat die Ermittlungen zu den Taten aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 04651-70470 zu melden.

Die Polizei empfiehlt dringend, Kraftfahrzeuge auch auf dem eigenen Grundstück zu verschließen und keine wertvollen Gegenstände im Auto zu lassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell