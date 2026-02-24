Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Mobile Ampelanlage beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am Sonntagabend (22.02.2026) gegen 23:30 Uhr wurde durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt, dass die mobile Ampelanlage an der B5 zwischen den Anschlussstellen Mildstedt und Rödemis auf beiden Seiten beschädigt wurde. Die Beamten informierten daraufhin die zuständige Landespolizei.

Der Bereich ist zurzeit aufgrund einer Baustelle nur einspurig befahrbar. Jeweils eine Lichtzeichenanlage mit Batterieversorgung auf jeder Seite regelt die einspurige Verkehrsführung.

Die unbekannten Täter traten eine der Ampeln um, die andere wurde verstellt. Beide Anlagen wurden von ihrer Batterieversorgung getrennt, zudem wurden die Signalgeber mit schwarzer Farbe besprüht, sodass die eigentlichen Zeichen rot/grün kaum noch zu erkennen waren.

Die Polizei Husum hat die Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 04841-8300 oder per E-Mail unter Husum.PR@polizei.landsh.de bei der Polizei Husum zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell