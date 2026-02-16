PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Tötungsdelikt in der Waldstraße - Die Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Bereits am Donnerstag, den 05.02.2026, wurde in der unteren Waldstraße ein 36-jähriger Mann leblos in einer Wohnung entdeckt. Die Auffindesituation weist deutlich auf ein Tötungsdelikt hin. Die Mordkommission ermittelt seitdem das genaue Tatgeschehen und die Tathintergründe.

Am Donnerstagnachmittag (05.02.2026) gegen 14:30 Uhr informierten Anwohner, welche sich Sorgen um den Wohnungsnehmer machten, die Polizei. Dieser war längere Zeit nicht gesehen worden.

Nach einer ersten Einschätzung durch die eingesetzten Polizeibeamten öffnete die Berufsfeuerwehr Flensburg die Wohnung. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte den 36-jährigen syrischen Bewohner Mahmoud C. leblos auf und stellten an seinem Körper schwere Verletzungen fest, die äußere Gewalteinwirkung erkennen ließen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen folgt erst heute die Information der Öffentlichkeit.

Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg sucht jetzt Zeugen, die in den Wochen vor dem Auffinden verdächtige Beobachtungen in Verbindung mit dem Opfer Mahmoud C. gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 0461-4840 oder per E-Mail unter k1.flensburg.bki@polizei.landsh.de zu melden.

Wir bitten um Verständnis, dass zu den genaueren Umständen und Hintergründen der Tat zurzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

