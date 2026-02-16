POL-FL: Harrislee: 15-Jährige Vermisste wieder da
Harrislee (ots)
Die seit heute Morgen vermisste Hanna B. wurde wohlbehalten aufgefunden.
Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr ist somit beendet.
Die Polizei dankt den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung.
Hinweis für Medienvertreter: Wir bitten um Löschung des Fotos.
