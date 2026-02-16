PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Harrislee: 15-Jährige Vermisste wieder da

Harrislee (ots)

Die seit heute Morgen vermisste Hanna B. wurde wohlbehalten aufgefunden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr ist somit beendet.

Die Polizei dankt den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung.

Hinweis für Medienvertreter: Wir bitten um Löschung des Fotos.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg

