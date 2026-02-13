PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sterup: Nach Sachbeschädigungen in Grundschule - Verursacher ermittelt

Sterup (ots)

Nachdem es am 08.02.2026 zu Sachbeschädigungen in der Grundschule Sterup gekommen war, konnten die Ermittlungen der Polizeistation Steinbergkirche erfolgreich abgeschlossen werden.

Bei den in der Schule angetroffenen Kindern handelt es sich um die beiden Verantwortlichen für die entstandenen Schäden.

Die Polizeistation Steinbergkirche bedankt sich für die eingegangenen Hinweise, die zur schnellen Aufklärung des Sachverhaltes beigetragen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren