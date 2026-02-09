Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Lebensgefährliche Verletzung nach Auseinandersetzung in Wohnung

Husum (ots)

Am Montag (02.02.2026) kam es gegen 14:40 Uhr in einer Wohnung in der Norderstraße in Husum zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich ein 21-jähriger afghanischer Staatsangehöriger in die Wohnung eines 48-jährigen libyschen Staatsangehörigen und verletzte diesen mit einem spitzen Gegenstand schwer. Der Geschädigte erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste umgehend operativ versorgt werden. Sein Gesundheitszustand ist weiterhin kritisch.

Die Identität des Tatverdächtigen konnte zeitnah durch die Polizei festgestellt werden. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 21-jährigen Mann. Die Staatsanwaltschaft Flensburg beantragte daraufhin einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Der Tatverdächtige wurde im Laufe des heutigen Vormittags festgenommen und einem Haftrichter am Amtsgericht Flensburg vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Husum dauern an.

