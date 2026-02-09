Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Alkohol am Steuer: Mehrere Verstöße am Wochenende festgestellt

Polizeidirektion Flensburg (ots)

Am vergangenen Wochenende (06. - 08.02.26) stellte die Polizei im Bereich der Polizeidirektion Flensburg mehrere Verstöße wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss fest. In verschiedenen Kontrollen und Einsätzen wurden mehrere Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer festgestellt, die ihre Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr führten, obwohl sie alkoholisiert waren.

Die entsprechenden Fahrten stellten erhebliche Gefahren für die Verkehrssicherheit dar und führten jeweils zu strafrechtlichen Maßnahmen. Nachfolgend werden die einzelnen Sachverhalte näher dargestellt.

Am späten Freitagabend (06.02.26), gegen 22:30 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen blauen Audi, welcher vor ihr auf der B5 in Höhe Stedesand mit starken Schlangenlinien teilweise im Gegenverkehr und mit wechselnder Geschwindigkeit in Richtung Lecker Chaussee geführt werde. Das Fahrzeug konnte durch eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung in Leck an der Einmündung zur B199 kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Der 42-jährige Fahrer wurde daraufhin zwecks Blutprobenentnahme zum Polizeirevier Niebüll gebracht. Dort leistete er bei der Entnahme erheblichen Widerstand und biss einem Beamten ins Bein, sodass dieser leicht verletzt wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.02.26) kam es zu einer weiteren Straßenverkehrsgefährdung. Eine 25-jährige Frau befuhr gegen 01:00 Uhr die K 28 aus Richtung Berend kommend in Richtung Neuberend, als sie im Kurvenbereich auf schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte und auf der gegenüberliegenden Seite zum Stehen kam. Bei der Fahrerin konnte Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zu einem weiteren Einsatz kam es in der gleichen Nacht gegen 03:30 Uhr auf der Nordstraße in Kappeln. Auch dort sollte ein PKW in starken Schlangenlinien geführt worden sein. Ein Zeuge fuhr dem Fahrzeug hinterher und informierte die Polizei. Noch vor Eintreffen des Streifenwagens flüchtete der Fahrzeugführer fußläufig im Bereich der Theodor-Storm-Straße, konnte jedoch kurze Zeit später durch die Beamten angetroffen werden. Der 43-jährige Mann war merklich alkoholisiert, verweigerte aber die Mitwirkung an den freiwilligen Maßnahmen, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Aufgrund einer im Raum stehenden vorherigen Trunkenheitsfahrt war der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

Etwa zeitgleich kam es im Rheider Weg (K30) in der Gemeinde Dannewerk zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde dabei niemand. Bei der 32-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacherin bestand der Verdacht auf eine mögliche Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit durch Alkohol- bzw. Medikamentenkonsum. Da die Frau Vortests ablehnte, wurde nach Sachvortrag beim Bereitschaftsstaatsanwalt eine Blutprobenentnahme angeordnet.

