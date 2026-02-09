Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Unbekannte sprengen Zigarettenautomat - Zeugen gesucht

Schleswig (ots)

Am Sonntag, den 08.02.26, gegen 04:00 Uhr sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Stadtfeld in Schleswig. Zeugen beobachteten, wie zwei dunkel gekleidete Personen vom Tatort flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Es ist zu einem Schaden in noch unbekannter Höhe gekommen.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

