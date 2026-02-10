PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Am Donnerstag, den 29.01.2026, wurde eine Frau in der Friesischen Straße Opfer eines Trickdiebstahls.

Gegen 16:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann das Geschäft der Geschädigten und verwickelte diese in ein Gespräch. Während des Gesprächs machte er die Ladeninhaberin auf eine angeblich beschädigte Klingel aufmerksam und gab an, Handwerker zu sein. Zudem erklärte er, dass sich ein Mitarbeiter draußen im Auto befinde. Im weiteren Verlauf bot der Mann an, die Klingel zu reparieren. Während die Geschädigte für einen kurzen Zeitraum abgelenkt war, betrat der mutmaßliche Mitarbeiter das Geschäft. In diesem Moment wurde durch einen der Tatverdächtigen eine Münzsammlung entwendet.

Während der Tat wurden in unmittelbarer Nähe Fahrzeuge mit den Ortskennungen EU und BS beobachtet, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 45 Jahre alt, männlich, schlank

Täter 2: ca. 25 Jahre alt, männlich, schlank

Das Kommissariat 7 der Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die am Nachmittag des 29.01.2026 im Bereich der Friesischen Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit den genannten Kennzeichenfragmenten beobachtet haben und sonstige Hinweise zu der Tat geben können, sich bei der Polizei, unter der Tel. 0461 - 4840 oder per E-Mail an k7.flensburg.bki@polizei.landsh.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 16:15

    POL-FL: Husum: Lebensgefährliche Verletzung nach Auseinandersetzung in Wohnung

    Husum (ots) - Am Montag (02.02.2026) kam es gegen 14:40 Uhr in einer Wohnung in der Norderstraße in Husum zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich ein 21-jähriger afghanischer Staatsangehöriger in die Wohnung eines 48-jährigen libyschen Staatsangehörigen und verletzte diesen mit ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:19

    POL-FL: Schleswig: Unbekannte sprengen Zigarettenautomat - Zeugen gesucht

    Schleswig (ots) - Am Sonntag, den 08.02.26, gegen 04:00 Uhr sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Stadtfeld in Schleswig. Zeugen beobachteten, wie zwei dunkel gekleidete Personen vom Tatort flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Es ist zu einem Schaden in noch unbekannter Höhe gekommen. Hinweise zur Tat oder den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren