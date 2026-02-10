Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Am Donnerstag, den 29.01.2026, wurde eine Frau in der Friesischen Straße Opfer eines Trickdiebstahls.

Gegen 16:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann das Geschäft der Geschädigten und verwickelte diese in ein Gespräch. Während des Gesprächs machte er die Ladeninhaberin auf eine angeblich beschädigte Klingel aufmerksam und gab an, Handwerker zu sein. Zudem erklärte er, dass sich ein Mitarbeiter draußen im Auto befinde. Im weiteren Verlauf bot der Mann an, die Klingel zu reparieren. Während die Geschädigte für einen kurzen Zeitraum abgelenkt war, betrat der mutmaßliche Mitarbeiter das Geschäft. In diesem Moment wurde durch einen der Tatverdächtigen eine Münzsammlung entwendet.

Während der Tat wurden in unmittelbarer Nähe Fahrzeuge mit den Ortskennungen EU und BS beobachtet, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 45 Jahre alt, männlich, schlank

Täter 2: ca. 25 Jahre alt, männlich, schlank

Das Kommissariat 7 der Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die am Nachmittag des 29.01.2026 im Bereich der Friesischen Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit den genannten Kennzeichenfragmenten beobachtet haben und sonstige Hinweise zu der Tat geben können, sich bei der Polizei, unter der Tel. 0461 - 4840 oder per E-Mail an k7.flensburg.bki@polizei.landsh.de, zu melden.

