Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Brand der Lagerhalle eines Bestattungsunternehmens

Bredstedt (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 11.02.2026, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand einer Lagerhalle eines Bestattungsunternehmens in Bredstedt.

Als die ersten Einsatzkräfte um kurz nach vier Uhr den Brandort erreichten, standen die Halle und ein davor geparkter PKW bereits im Vollbrand.

Bei dem Objekt handelt es sich um ein kombiniertes Büro- und Lagergebäude. Im Lagerkomplex befand sich unter anderem die Leichenhalle des Unternehmens, welche ebenfalls zerstört wurde.

Eine Ausbreitung des Feuers auf den Bürokomplex konnte durch die eingesetzten Feuerwehren Bredstedt, Bordelum und Breklum verhindert werden. Der Schaden wird polizeilich auf einen mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Vormittag hinein.

Die Brandursache ist bisher unbekannt, es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Kriminalpolizeistelle Husum hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

