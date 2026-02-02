POL-PDLU: Kennzeichen entwendet
Neuhofen (ots)
In der Zeit zwischen Samstagabend (31.01.2026) und Sonntagmorgen (01.02.2026) entwendeten unbekannte Täter beide Autokennzeichen die an einem Fahrzeug befestigt waren, welches in der Ludwigshafener Straße geparkt war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.lpr.de) entgegen.
