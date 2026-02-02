POL-PDLU: Kennzeichen entwendet

Frankenthal (ots) - Bereits am 27.01.2026 um 11:00 Uhr wurde die 86-jährige Geschädigte von einem Unbekannten angerufen, welcher sich als Bankangestellter ausgab. Im Telefonat gab er an, dass aktuell Sicherheitsprobleme bei der Bank auftreten und er nun einen Bankmitarbeiter vorbeischicke, um ihre Bankkarte zur Prüfung mitzunehmen. Kurze Zeit nach dem Telefonat klingelte ein angeblicher Bankmitarbeiter an der Tür der ...

mehr