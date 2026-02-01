PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Frankenthal (ots)

Bereits am 27.01.2026 um 11:00 Uhr wurde die 86-jährige Geschädigte von einem Unbekannten angerufen, welcher sich als Bankangestellter ausgab. Im Telefonat gab er an, dass aktuell Sicherheitsprobleme bei der Bank auftreten und er nun einen Bankmitarbeiter vorbeischicke, um ihre Bankkarte zur Prüfung mitzunehmen. Kurze Zeit nach dem Telefonat klingelte ein angeblicher Bankmitarbeiter an der Tür der Frankenthalerin, um die EC-Karte entgegenzunehmen. Die Frau erkannte dann die Masche und verweigerte die Herausgabe, woraufhin der Betrüger verschwand. Dieser konnte als männlich, 16- bis 18-jährig mit einer Kombination aus Sakko und Jeans beschrieben werden.

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern und rät: - Seien sie misstrauisch, wenn sie überraschend von ihrer Bank angerufen werden und kontaktieren sie ihre Bank direkt über die offizielle Telefonnummer. - Geben sie am Telefon keine vertraulichen Daten, wie Passwörter, PINs oder TANs preis. - Halten sie Rücksprache mit Familienmitgliedern oder vertrauten Personen. - Verständigen sie im Zweifelsfall die Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-3130
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

