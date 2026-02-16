PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Harrislee: 15-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Harrislee (ots)

Seit heute, 16.02.2026, in den frühen Morgenstunden wird die 15-Jährige Hanna B. vermisst. Sie wurde zuletzt um 00:20 Uhr in ihrem Elternhaus im Musbeker Weg gesehen. Sie benötigt dringend medizinische Hilfe.

Hanna B. ist 164 cm groß, hat eine normale Statur und langes dunkelblondes Haar. Sie trägt wahrscheinlich eine Wendesteppjacke in grau bzw. beige, eine blaue Jogginghose und braune Stiefel.

Die Polizei bittet um Unterstützung von Medien und Bevölkerung. Wer Hanna gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, wird gebeten, umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Katharina Petersen
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

