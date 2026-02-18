PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Husum (ots)

Am Dienstagabend, dem 17.02.2026, kam es im Einmündungsbereich Woldsenstraße/Marienhofweg in Husum zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Geschädigte wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Gegen 21:30 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines orangefarbenen Kleinwagens, von der Woldsenstraße nach links in den Marienhofweg abzubiegen. Dabei übersah er offenbar die Pedelec-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern.

Zwei bislang unbekannte Passantinnen leisteten der Geschädigten Erste Hilfe.

Das Polizeirevier Husum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, insbesondere die bislang unbekannten Ersthelferinnen, werden gebeten, sich unter der Tel.: 04841-8300 oder per E-Mail an husum.pr@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

