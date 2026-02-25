PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FL: Mittelangeln: Versuchter Raub auf Tedi Markt - Zeugen gesucht

Mittelangeln (ots)

Am Montagabend, dem 23.02.2026, kam es zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr in der Mühlenstraße in Mittelangeln bei dem dortigen Tedi-Markt zu einem versuchten schweren Raub.

Zwei Angestellte wurden nach Geschäftsschluss beim Verlassen des Marktes von zwei maskierten und mit einem Messer bewaffneten Tätern abgepasst und aufgefordert, das Geschäft aufzuschließen und sie einzulassen. Als die beiden geschädigten Frauen dies verweigerten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

   Täter 1:
   - 16-18 Jahre alt
   - schlank, ca. 180 cm
   - bekleidet mit schwarzem Kapuzenanorak
   - möglicherweise mit osteuropäischem Akzent sprechend
   Täter 2:
   - 16-18 Jahre alt
   - kräftig bis dick, ca. 160-165 cm
   - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzem Hoodie und 
     schwarzen Turnschuhen

In derselben Nacht kam es in dem betroffenen Geschäft sowie in einem benachbarten Friseursalon zu einem Einbruch und einem versuchten Einbruch. Ein Zusammenhang zwischen den Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Wer hat die Tatverdächtigen bei oder kurz vor der Raubtat gesehen? Wer kann Angaben zur Fluchtrichtung machen? Wem sind Personen mit dieser Personenbeschreibung am Abend des 23.02.2026 in Mittelangeln aufgefallen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04621-84311 oder per E-Mail an sg2.schleswig.kpst@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lars Woldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

