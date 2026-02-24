FW-E: Zimmerbrand in Essen-Frohnhausen - brennende Waschmaschine verrauchte Wohnung

Feuerwehr Essen

Zimmerbrand in Essen-Frohnhausen - brennende Waschmaschine verrauchte Wohnung

Essen-Frohnhausen, Hannah-Arendt-Straße, 24.02.2026, 13:20 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde heute Mittag um 13:20 Uhr zu einem gemeldeten Brandereignis auf die Hannah-Arendt-Straße im Stadtteil Essen-Frohnhausen alarmiert. Ein Anrufer meldete Brandgeruch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Zudem waren piepsende Rauchwarnmelder deutlich hörbar. Zunächst wurde eine Person in der betroffenen Wohnung vermisst.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits im Treppenraum des Mehrfamilienhauses deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Wohnungseingangstür drang dichter, schwarzer Rauch aus der Wohnung. Der Einsatzleiter setzte umgehend zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung sowie zur Personensuche ein. Zu Beginn wurde noch eine Person in der Wohnung vermutet.

Das Feuer konnte zügig im Badezimmer der Wohnung lokalisiert werden. Ursache der starken Rauchentwicklung war eine brennende Waschmaschine. Das Gerät wurde aus der Wohnung ins Freie verbracht und dort gezielt abgelöscht. Parallel dazu wurde die Wohnung vollständig abgesucht. Personen wurden nicht angetroffen.

Im weiteren Einsatzverlauf konnte die Polizei telefonischen Kontakt zur Bewohnerin aufnehmen. Diese befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung.

Das Gebäude wurde im Anschluss mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen wieder aufsuchen.

Die Brandwohnung ist aufgrund der erheblichen Rauch- und Brandschäden derzeit unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, dem Rettungsdienst der Stadt Essen, dem Führungsdienst sowie Sonderfahrzeugen für rund eine Stunde im Einsatz.

