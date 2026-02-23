Feuerwehr Essen

FW-E: Küchenbrand in Restaurant - Gastraum stark verraucht

Essen-Rüttenscheid, Zweigertstraße, 21.02.2026; 23:56 Uhr (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 21. Februar 2026, auf Sonntag, den 22. Februar 2026, wurde die Feuerwehr Essen kurz vor Mitternacht über eine Rauchentwicklung in der Küche eines Restaurants in der Zweigertstraße im Essener Stadtteil Rüttenscheid informiert. Daraufhin alarmierte die Leitstelle umgehend den Löschzug der Feuerwache Rüttenscheid zur gemeldeten Adresse.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: In der Küche war es zu einem Brand gekommen. Das gesamte Lokal inklusive Gastraum war stark verraucht. Umgehend wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Küchenbrand konnte mit einem handgeführten Strahlrohr schnell unter Kontrolle gebracht und anschließend abgelöscht werden. Im Anschluss stellten die Einsatzkräfte Abluftöffnungen her und entrauchten den Gastraum mithilfe von Hochleistungslüftern. Zusätzlich wurden Kontrollmessungen durchgeführt.

Nach rund einer Stunde konnten die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle an den Besitzer übergeben werden. Wie es genau zu dem Brand gekommen ist, ermittelt jetzt die Polizei Essen.

Im Einsatz waren neben den Kräften der Feuerwache Rüttenscheid auch die Freiwillige Feuerwehr Essen-Margaretenhöhe.

