Feuerwehr Essen

FW-E: Bus brennt auf der BAB 52 - Autobahn zeitweise voll gesperrt

Essen-Rüttenscheid, BAB 52, 22.02.2026, 18:25 Uhr (ots)

Am Sonntagabend, 22. Februar 2026, wurde die Feuerwehr Essen um 18:25 Uhr zu einem brennenden Bus auf der BAB 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf alarmiert. Der Fahrer meldete, dass der Bus im hinteren Bereich bzw. im Bereich des Motors in Brand geraten sei und er nach der Anschlussstelle Rüttenscheid das Fahrzeug gestoppt habe.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Der Bus brannte im hinteren Bereich bereits in voller Ausdehnung. Umgehend wurde die Brandbekämpfung von zwei Trupps unter Atemschutz mit handgeführten Strahlrohren eingeleitet. Im weiteren Verlauf wurde zusätzlich Löschschaum eingesetzt, um den Brand effektiv abzulöschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Durch den Brand wurde der Fahrzeugtank beschädigt und ca. 250 Liter Diesel liefen auf der Fahrbahn aus. Diese wurden nach den Löscharbeiten von der Autobahnmeisterei aufgenommen und entsorgt.

Für die Dauer des Einsatzes musste die BAB 52 aufgrund der starken Rauchentwicklung zeitweise voll gesperrt werden. Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht worden war, konnte die A52 in Fahrtrichtung Bochum wieder freigegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit Kräften der Feuerwachen Rüttenscheid und Mitte rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell