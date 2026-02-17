Feuerwehr Essen

FW-E: Feuerwerksbatterie verursacht Zimmerbrand - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Essen-Frohnhausen, 16. Februar 2026, 20:40 Uhr (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Essen um 20:40 Uhr zu einem Brandereignis an der Onckenstraße im Stadtteil Frohnhausen alarmiert. Mehrere Anrufende meldeten explosionsartige Geräusche aus einer Wohnung.

Ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck befand sich zum Zeitpunkt der Alarmierung in unmittelbarer Nähe zur Einsatzstelle. Noch vor dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte verschaffte er sich einen ersten Überblick über die Lage. Dabei führte er den leicht verletzten Bewohner aus der betroffenen Wohnung und schloss die Wohnungstür, um eine weitere Rauchausbreitung zu verhindern.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten brannte Mobiliar in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Ursache war eine in der Wohnung gezündete Feuerwerksbatterie. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Hohlstrahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Parallel dazu wurde das Gebäude vorsorglich geräumt. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Im Anschluss wurde die Brandwohnung mit einem Lüfter entraucht.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck sowie der Rettungsdienst der Stadt Essen für rund eine Stunde.

Hinweis der Feuerwehr Essen:

Das Zünden von Feuerwerkskörpern ist ausschließlich zum Jahreswechsel erlaubt. Innerhalb von Gebäuden dürfen Feuerwerkskörper unter keinen Umständen gezündet werden. Es besteht erhebliche Brand- und Verletzungsgefahr.

