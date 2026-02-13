Feuerwehr Essen

FW-E: Verkehrsunfall in Essen-Werden - PKW durchbricht Friedhofszaun

Essen-Werden, Huffmannstraße, 12.02.2026, 18:17 Uhr (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Essen um 18:17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Huffmannstraße im Stadtteil Werden alarmiert.

Ein Pkw war aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Zaun zu einem angrenzenden Friedhof durchbrochen und war auf dem dortigen Friedhofsgelände zum Stillstand gekommen. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt.

Die 82-jährige Beifahrerin konnte das Fahrzeug noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Der 84-jährige Fahrer war im Fahrzeug eingeschlossen, da sich die Türen infolge des Unfallmechanismus nicht mehr öffnen ließen.

Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher, sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und leuchteten den Bereich aus. Parallel leitete der Rettungsdienst eine medizinische Erstversorgung der beiden beteiligten Personen ein. Anschließend wurde die Fahrertür mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte geöffnet. Der Fahrer konnte daraufhin das Fahrzeug selbstständig verlassen. Beide Personen wurden leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Werden sowie dem Rettungsdienst für rund zweieinhalb Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell