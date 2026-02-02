FW-E: Essen-Westviertel - Baucontainer in Brand geraten

Feuerwehr Essen

Essen-Westviertel, Altendorfer Straße, 01.02.2026, 01:11 Uhr (ots)

In der Nacht zum 1. Februar 2026 wurde die Feuerwehr Essen um 01:11 Uhr zu einem gemeldeten Brand an der Altendorfer Straße im Essener Westviertel alarmiert. Ein unmittelbar eintreffender Krankentransportwagen meldete, dass mehrere Baucontainer in Brand geraten waren.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine aus insgesamt 22 Baucontainern bestehende Anlage in Flammen. Die leerstehenden, zweigeschossig gestapelten Container bildeten eine Gesamtanlage von etwa 25 Metern Länge.

Aus den Fenstern der zweiten Etage schlugen bereits Flammen. Da in diesem Bereich regelmäßig obdachlose Personen angetroffen werden, konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Menschen in den Containern befanden.

Die Feuerwehr Essen bildete umgehend zwei Einsatzabschnitte. Ein Abschnitt übernahm die Brandbekämpfung, der zweite stellte die Wasserversorgung sicher. Parallel dazu wurden die Container systematisch durchsucht. Glücklicherweise wurden keine Personen angetroffen.

Zur Brandbekämpfung mussten die Verkleidungen der Innenwände geöffnet werden, um versteckte Glutnester abzulöschen. Nach Abschluss aller Lösch- und Kontrollmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Verletzte gab es bei dem Einsatz nicht.

Insgesamt waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Essen, die Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck sowie der Rettungsdienst der Stadt Essen im Einsatz. Die Einsatzdauer betrug rund zwei Stunden.

