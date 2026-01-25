Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand im Essener Südostviertel - vierköpfige Familie rettet sich selbstständig ins Freie

Essen-Südostviertel, Gerhard-Stötzel-Straße, 25.01.2026,04:10 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde am Sonntagmorgen um 4:10 Uhr aufgrund einer starken Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in die Gerhard-Stötzel-Straße im Essener Südostviertel alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Ein Zimmer einer Erdgeschosswohnung stand in Vollbrand. Die Bewohner - eine vierköpfige Familie - hatten die Wohnung bereits verlassen und sich selbstständig ins Freie gerettet.

Die Feuerwehr leitete umgehend den Löschangriff ein. Ein Trupp unter Atemschutz brachte das Feuer mit einem handgeführten Strahlrohr schnell unter Kontrolle. Parallel kontrollierte ein weiterer Trupp den Treppenraum des viereinhalbgeschossigen Gebäudes. Anschließend wurde das Objekt belüftet und es wurden Kontrollmessungen durchgeführt.

Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung auf weitere Bereiche der Wohnung verhindert werden. Das betroffene Zimmer brannte jedoch vollständig aus. Mit Ausnahme der Brandwohnung sind alle weiteren Wohnungen im Mehrfamilienhaus weiterhin bewohnbar.

Die zwei Erwachsenen und zwei Kinder wurden vorsorglich durch einen Notarzt untersucht, blieben jedoch unverletzt und konnten vor Ort verbleiben. Die betroffene Familie kam bei Verwandten unter.

Die Feuerwehr Essen war mit Einsatzkräften der Feuerwache Mitte sowie der Feuerwache Kray an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell